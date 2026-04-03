Население неоднозначно отнеслось к идее президента Навроцкого финансировать закупки из прибыли Национального банка.

Около 51% поляков поддерживают участие Польши в инициативе ЕС по перевооружению SAFE; параллельный опрос показывает, что 46% поддерживают альтернативный проект, инициированный президентом Каролем Навроцким.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра CBOS, передает RMF24.

Участников опроса попросили высказать отношение к участию Польши в инициативе SAFE и к идее Навроцкого финансировать закупку военной техники из прибыли Национального банка.

Оба предложения одновременно поддерживают 17%.

О поддержке программы SAFE заявили 51% респондентов. Из них – 36% "точно" поддерживают, а 15% – "частично".

9% "скорее против" проекта ЕС, а 27% – "категорически против".

Что касается президентской инициативы, то 46% опрошенных выражают поддержку этой идее. 14% проголосовали "скорее" против, а 23% "точно" против.

Программа по перевооружению ЕС, в рамках которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение, вызвала политические дискуссии и стала главным предметом споров между президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

12 марта Навроцкий объявил, что решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE.

Вместо этого президент представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит Польше присоединиться к механизму.

Источники в ЕС сообщили, что вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон об участии его страны в программе ЕС по перевооружению SAFE не повлияло на работу Еврокомиссии над оформлением соглашения о займе для Варшавы.