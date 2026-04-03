Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Германии мужчина с пиротехникой напал на пассажиров поезда 0 167

В мире
Дата публикации: 03.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Германии мужчина с пиротехникой напал на пассажиров поезда
ФОТО: Youtube

Молодой мужчина бросил страйкбольную гранату в проход поезда, шедшего из Ахена во Франкфурт-на-Майне, и угрожал пассажирам ножами. Полиция задержала его в Зигбурге под Бонном.

На западе Германии 20-летний мужчина вечером 2 апреля травмировал нескольких пассажиров высокоскоростного поезда ICE, шедшего из Ахена во Франкфурт-на-Майне, бросив в проход вагона страйкбольную гранату, сообщает таблоид Bild утром в пятницу, 3 апреля, пишет DW.

Отмечается, что злоумышленник был вооружен двумя ножами, на его лице была маска. По сведениям Bild, он угрожал совершить теракт и убийства.

Одному из пассажиров поезда удалось запереть нападавшего в туалете. Полиция провела задержание нарушителя на вокзале Бонн/Зигубург. Около 180 пассажиров были эвакуированы, доступ к вокзалу временно перекрыли. Сотрудники федеральной полиции, в том числе кинологи, обыскали поезд, однако не обнаружили опасных предметов, передает агентство AFP.

Пострадавшие в результате нападения на поезд

По данным пресс-службы полиции, в результате нападения пострадали как минимум 12 человек. Они получили поверхностные повреждения кожи. Один пассажир, предположительно, получил также акустическую травму и был направлен в больницу, однако после оказания ему помощи смог ее покинуть.

Эвакуированным пассажирам предоставили психологическую помощь. Концерн Deutsche Bahn запустил дополнительные поезда, чтобы они смогли завершить путешествие.

Что известно о нападавшем

Как пишет Bild со ссылкой на пресс-службу полиции, нападавший - житель Ахена, имеющий гражданство Германии. К моменту публикации мотивы предполагаемого преступника были не ясны. Отмечается, что пиротехника, которой он воспользовался для нападения, имеется в свободной продаже. Полиция завела против мужчины дело по статьям о причинении увечий, а также о нарушении правил владения оружием.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео