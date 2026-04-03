Молодой мужчина бросил страйкбольную гранату в проход поезда, шедшего из Ахена во Франкфурт-на-Майне, и угрожал пассажирам ножами. Полиция задержала его в Зигбурге под Бонном.

На западе Германии 20-летний мужчина вечером 2 апреля травмировал нескольких пассажиров высокоскоростного поезда ICE, шедшего из Ахена во Франкфурт-на-Майне, бросив в проход вагона страйкбольную гранату, сообщает таблоид Bild утром в пятницу, 3 апреля, пишет DW.

Отмечается, что злоумышленник был вооружен двумя ножами, на его лице была маска. По сведениям Bild, он угрожал совершить теракт и убийства.

Одному из пассажиров поезда удалось запереть нападавшего в туалете. Полиция провела задержание нарушителя на вокзале Бонн/Зигубург. Около 180 пассажиров были эвакуированы, доступ к вокзалу временно перекрыли. Сотрудники федеральной полиции, в том числе кинологи, обыскали поезд, однако не обнаружили опасных предметов, передает агентство AFP.

Пострадавшие в результате нападения на поезд

По данным пресс-службы полиции, в результате нападения пострадали как минимум 12 человек. Они получили поверхностные повреждения кожи. Один пассажир, предположительно, получил также акустическую травму и был направлен в больницу, однако после оказания ему помощи смог ее покинуть.

Эвакуированным пассажирам предоставили психологическую помощь. Концерн Deutsche Bahn запустил дополнительные поезда, чтобы они смогли завершить путешествие.

Что известно о нападавшем

Как пишет Bild со ссылкой на пресс-службу полиции, нападавший - житель Ахена, имеющий гражданство Германии. К моменту публикации мотивы предполагаемого преступника были не ясны. Отмечается, что пиротехника, которой он воспользовался для нападения, имеется в свободной продаже. Полиция завела против мужчины дело по статьям о причинении увечий, а также о нарушении правил владения оружием.