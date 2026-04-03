Вэнс встретится с Орбаном в Венгрии перед выборами

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс на следующей неделе посетит Венгрию, чтобы встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном перед парламентскими выборами, которые определят политическую судьбу Орбана, сообщила в четверг администрация Белого дома, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Вэнс, которого во время визита 7–8 апреля будет сопровождать его жена Уша Вэнс, "также выступит с заявлениями о богатом партнёрстве между США и Венгрией", говорится в сообщении Белого дома.

Пророссийский националист Орбан, имеющий тесные отношения с администрацией президента США Дональд Трамп, на выборах столкнётся с самым серьёзным политическим вызовом своей власти.

Если на выборах, назначенных на 12 апреля, победит консервативная партия Орбана Fidesz, он останется на посту премьер-министра на пятый срок подряд. Однако в независимых опросах его по популярности опережает лидер оппозиции Петер Мадьяр.

В марте Трамп выразил поддержку Орбану, назвав его в видеобращении из Овального кабинета "сильным лидером, который показал всему миру, что возможно, когда вы защищаете свои границы, свою культуру, своё наследие, свой суверенитет и свои ценности".

В середине февраля Венгрию посетил государственный секретарь США Марко Рубио.

#выборы #США #оппозиция #дипломатия #поддержка #Орбан #политика #Венгрия
