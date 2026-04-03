Все больше кораблей проходит через Ормузский пролив 0 2824

В мире
Дата публикации: 03.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Все больше кораблей проходит через Ормузский пролив

Транзит через пролив продолжает расти.

Через Ормузский пролив проходит все больше судов. 1 апреля через прилегающий к Ирану пролив прошло 16 кораблей, днем ранее - 11, а в целом транзит через акваторию рос три дня подряд, следует из отчета аналитической компании Windward. 2 апреля среди прочих судов через Ормузский пролив прошел контейнеровоз CMA CGM Kribi, принадлежащий французской компании, что, вероятно, стало первым подобным случаем с начала войны США и Израиля против Ирана, последствия которой де-факто привели к прекращению судоходства через пролив из-за атак и угроз Тегерана.

Впервые с начала войны через Ормузский пролив также прошел газовоз, связанный с Оманом. Вместе с тем, даже несмотря на наблюдаемый рост судоходства, в проливе пока возобновлена лишь малая часть трафика от довоенных показателей, отмечают аналитики.

#Иран #США #Израиль #торговля #судоходство
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
