Через Ормузский пролив проходит все больше судов. 1 апреля через прилегающий к Ирану пролив прошло 16 кораблей, днем ранее - 11, а в целом транзит через акваторию рос три дня подряд, следует из отчета аналитической компании Windward. 2 апреля среди прочих судов через Ормузский пролив прошел контейнеровоз CMA CGM Kribi, принадлежащий французской компании, что, вероятно, стало первым подобным случаем с начала войны США и Израиля против Ирана, последствия которой де-факто привели к прекращению судоходства через пролив из-за атак и угроз Тегерана.

Впервые с начала войны через Ормузский пролив также прошел газовоз, связанный с Оманом. Вместе с тем, даже несмотря на наблюдаемый рост судоходства, в проливе пока возобновлена лишь малая часть трафика от довоенных показателей, отмечают аналитики.