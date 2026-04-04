Атомная электростанция в Иране попала под обстрел

В мире
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Атомная электростанция в Иране попала под обстрел
ФОТО: Global Look Press

Территория АЭС «Бушер» в Иране попала под обстрел, погиб охранник.

Территория атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране попала под обстрел, сообщила организация по атомной энергии республики (ОАЭИ).

По ее данным, утром 4 апреля снаряд попал в забор вблизи территории станции. Жертвой атаки стал охранник. В результате взрыва повреждено одно из вспомогательных зданий АЭС. Основные здания объекта не пострадали, добавляет организация.

С ее слов, это уже четвертая атака на электростанцию в ходе войны США и Израиля с Ираном. Там напомнили, что АЭС работает, и любое серьезное повреждение может привести к большой ядерной аварии.

30 марта МИД Ирана заверил, что атомная электростанция «Бушер» на юге страны работает, несмотря на обстрелы.

