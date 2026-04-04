В 54 года у Кристи оказались разрушены и карьера, и личная жизнь.

Бывший руководитель министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм оказалась в центре скандала после публикации материалов, в которых утверждается, что ее супруг Брайон Ноэм ведет двойную жизнь, переодеваясь в женскую одежду и общаясь в интернете с фетиш-моделями.

«Госпожа Ноэм потрясена. Семья была застигнута этим врасплох и просит сейчас о приватности и молитвах», – пишет New York Post. Поводом для скандала стал материал британского таблоида Daily Mail. По его данным, Брайон Ноэм переписывался с женщинами из фетиш-среды «бимбофикации», где взрослые модели добиваются внешности «куклы Барби» за счет экстремального увеличения груди силиконом. В публикации утверждается, что муж Ноэм восхищался их «сильно увеличенной» внешностью и признавался, что мечтает об «огромной, нелепо большой груди».

Издание также приводит якобы слитые изображения, где мужчина, представленный как Брайон Ноэм, позирует в розовых обтягивающих шортах и костюме телесного цвета, с воздушными шарами под одеждой, имитирующими чрезмерно большую и асимметричную грудь с «торчащими сосками».

Опрошенные Daily Mail эксперты по национальной безопасности высказали мнение, что подобные личные тайны супруга могли создавать для Кристи Ноэм уязвимость с точки зрения потенциального шантажа, особенно с учетом ее недавнего статуса федерального чиновника высокого уровня. Ноэм была отправлена в отставку с поста главы министерства внутренней безопасности США в начале марта.

Кристи и Брайон Ноэм состоят в браке с 1992 года, у пары трое детей: дочери Кэссиди (31) и Кеннеди (29), а также сын Букер (23). Обе дочери уже сами стали родителями. В одном из интервью в 2022 году Ноэм подчеркивала, что их семья «крайне открыта» и живет «как открытая книга», активно демонстрируя личную жизнь.

При этом ранее вопросы относительно их брака возникали и к самой Кристи на фоне слухов о ее близких отношениях с давним соратником Дональда Трампа Кори Левандовски. Он, будучи женатым, регулярно сопровождал ее на публичных мероприятиях, в частности, сидел с ней рядом на встрече с президентом Гайаны Ирфааном Али в этой южноамериканской стране в начале марта. Их совместное появление состоялось вскоре после того, как Ноэм в юридическом комитете Сената США подверглась жесткому допросу о предполагаемом романе с Левандовски. На слушаниях она уклонялась от прямых ответов, тогда как ее супруг в этот момент находился в зале заседаний прямо позади нее.