Отец Маска задумал возглавить колонию православных африканеров в России 0 207

Дата публикации: 04.04.2026
Изображение к статье: Отец Маска задумал возглавить колонию православных африканеров в России

Отец Маска задумал организовать и возглавить колонию южноафриканцев в России.

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск задумал организовать и возглавить колонию южноафриканцев в России.

Поселение, жители которого выращивали бы картофель и разводили скот, Маск-старший решил обустроить во Владимирской области. С главой российского региона, по данным издания, отец американского миллиардера планирует встретиться на днях. С губернатором Александром Авдеевым Маск-старший, как ожидается, обсудит переезд в Россию 50 многодетных семей-африканеров — потомков голландских переселенцев XVII–XIX веков, многие из которых являются новообращенными православными христианами.

Mash утверждает, к инициативе Маска-старшего в администрации области отнеслись с одобрением. В свою колонию Эррол готов инвестировать 2-3 миллиона евро. Причиной переезда в Россию африканеров издание называет конфликт с темнокожими.

Ранее Эррол рассказал, что его сын Илон в детстве интересовался русской классической литературой.

