Украина в ночь на субботу нанесла удары дронами по Тольятти в Самарской области и Таганрогу в Ростовской области России, сообщают российские Telegram-каналы, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Над одним из районов Тольятти был виден дым, в городе были слышны взрывы и звуки летящих дронов, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Судя по всему, удары дронов в Тольятти были нанесены по двум предприятиям химической отрасли — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот», сообщают Telegram-каналы.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых над городом видны вспышки и слышны взрывы.

Аэропорт Самары закрыт.

Telegram-каналы также сообщают о взрывах и работе систем противовоздушной обороны в Таганроге.

В результате ударов в Таганроге один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Украинские дроны попали в акваторию Таганрогского залива Азовского моря.

Поврежден «сухогруз под иностранным флагом», который «находился в нескольких километрах от береговой линии», отметил губернатор.

На судне возник пожар, к утру он был локализован, сообщил Слюсарь.

О риске атак дронов предупреждают также власти Тульской, Липецкой и Пензенской областей, а также Татарстана и Мордовии.

Закрыты аэропорты Ульяновска, Калуги, Саратова и Пензы.