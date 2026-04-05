По данным агентства Bloomberg и организаций морского мониторинга, судоходные компании из Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая сильнее всего пострадали от закрытия Ормузского пролива. Тысячи тонн грузов и нефти задерживаются в этом районе, а неопределенность вокруг безопасности морских путей нарастает.

Как минимум 75 судов, принадлежащих греческим компаниям, застряли в этом районе с начала конфликта, из них около 30 - нефтяные и газовые танкеры. Речь идет примерно о 12% от общего числа грузовых судов, которые намеревались пройти через пролив с начала боевых действий. Только за последние 48 часов было идентифицировано около 670 грузовых судов, ожидающих на западной стороне пролива. Из них 120 принадлежат компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов - 18% от общего числа.

Эти - данные AIS, автоматической системы идентификации, которую использует большинство коммерческих судов. Система непрерывно передает их местоположение, скорость, курс и идентификационные данные. Однако предполагается, что фактическое число может быть выше, поскольку часть судов отключила свои системы отслеживания.

После Объединенных Арабских Эмиратов и Греции в списке стран, особенно сильно пострадавших, выделяется и Китай. Согласно анализу, китайские компании эксплуатируют в этом районе 74 грузовых судна, из них 25 - нефтяные и газовые танкеры, а остальные - балкеры и контейнеровозы. Значительный ущерб несут и другие азиатские страны: у японских компаний в проливе находится как минимум 23 нефтяных и газовых судна и 16 сухогрузов, еще 25 судов, связанных с Гонконгом, - 13 в энергетическом секторе и 12 сухогрузов - также находятся в этом районе, 24 индийских танкера не могут пройти через пролив, у компаний из Сингапура застряли 29 судов, у Южной Кореи - 22, а у Вьетнама - три крупных судна СПГ.

Данные статистики торгового мореходства показывают, что, несмотря на риск, часть движения в проливе продолжалась и после начала конфликта. По данным компании морской разведки Kpler с начала боевых действий через пролив прошли 225 кораблей из них 40 - иранские. Еще около 60 кораблей не шли под иранским флагом и не находятся в иранской собственности, но включены в американские санкционные списки в рамках санкционной программы против Ирана.