Число просмотров постов в пропагандистских каналах рухнуло после начала блокировок Telegram в России, сообщают со ссылкой на данные сервиса TGStat. Сильнее всего обвалилась аудитория канала «Кремль. Новости», потерявшего 68,1% активных читателей. У Маргариты Симоньян снижение составило 52,3%, у пропагандиста Александра Сладкова — 49,4%. У «RT на русском» просмотры снизились на 42%, у пропагандистов Владимира Соловьева и Павла Зарубина — на 47,2 и 42,7% соответственно. «РИА Новости» и «Царьграда» потеряли 43,9% и 41,2% аудитории, а прокремлевские каналы Mash, Baza, Shot и Z-каналы «Два майора», «Рыбарь» и «Операция Z: военкоры русской весны» — от 31,9 до 36,3%.

При этом аудитория независимых или оппозиционных СМИ, чьи читатели давно используют VPN для обхода блокировок, практически не сократилась: у «Русской службы Би-би-си» показатель упал лишь на 9,1%, у «Медузы» — на 3,7%, а у канала Astra — на 1,6%.

Согласно опросу «Левада-Центра», в марте 55% граждан выступили против ограничений Telegram и WhatsApp (в августе сторонников было больше, чем противников — 49% против 41%). Блокировки также способствовали росту интереса к VPN: за год доля тех, кто ничего не знает о таких сервисах, сократилась с 32% до 23%, а доля осведомленных граждан выросла с 31% до 38%.

Как отмечают источники «Вёрстки», кураторы внутренней политики Кремля находятся «в панике», поскольку «продать» россиянам «полный „чебурнет“ не получается». Собеседники издания сообщили, что администрация президента выступала против ограничений, но решения были пролоббированы ФСБ и приняты на Совете безопасности.

По данным мартовского опроса ВЦИОМа, блокировки ударили по рейтингам властей: уровень одобрения деятельности Владимира Путина и доверия к нему опустился до минимума с начала войны, а поддержка «Единой России» — до самого низкого значения с декабря 2021 года.

На этом фоне власти переходят к следующему этапу — борьбе с VPN. 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев обсудил с операторами введение платы и штрафов за использование средств обхода блокировок, не исключив административной ответственности для пользователей. По данным источников Forbes, инициатива исходит из закрытого поручения Путина.