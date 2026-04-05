Разговаривая с местными, не совершите политической ошибки.
Нидерланды или Голландия: многие говорят «Голландия», имея в виду всю страну. На самом деле это ошибка, и разница имеет историческое и политическое значение.
Термины «Голландия» и «Нидерланды» часто используют как синонимы. Однако это не одно и то же. Голландия — это только две провинции внутри государства.
Страна официально называется Королевство Нидерландов. На нидерландском языке используется форма Nederland, а в английском — Netherlands. Таким образом, множественное число отражает историческую структуру государства.
Если человек едет в Амстердам или Гаагу, он действительно находится в Голландии. Но поездка, например, в Лимбург или Фрисландию уже не относится к Голландии.
Что входит в состав королевства
В государстве насчитывается 12 провинций. Только две из них носят название Голландия.
Провинции страны
Noord-Holland;
Zuid-Holland;
Zeeland;
Noord-Brabant;
Limburg;
Utrecht;
Gelderland;
Flevoland;
Overijssel;
Drenthe;
Friesland;
Groningen.
Северная и Южная Голландия образуют ядро агломерации Randstad. Это густонаселенный регион на побережье Северного моря. Здесь расположены Амстердам и Гаага, где заседает правительство страны.
Почему название «Нидерланды» связано с географией
Слово «Нидерланды» буквально означает «низкие земли». Примерно четверть территории страны лежит ниже уровня моря. Поэтому государство строит дамбы и сложные системы защиты от наводнений.
По плотности населения страна занимает одно из первых мест в Евросоюзе. В 2024 году численность жителей превысила 18 млн. Более высокая плотность в ЕС наблюдается только на Мальте.
Откуда появилось слово «Голландия»
Название «Голландия» впервые зафиксировали в IX веке в форме Holtland. Оно относилось к региону вокруг Харлема и означало «лесная земля». Позже термин распространился на целое графство.
В период существования Республики Семи Соединенных Нидерландов Голландия играла ведущую роль. Затем Наполеон включил регион в состав Батавской республики и позже в Королевство Голландия. Как результат, название закрепилось за страной в международном употреблении.
В XIX веке Бельгия вышла из состава объединенного государства. При этом экономическое влияние Северной и Южной Голландии оставалось сильным. Поэтому за рубежом постепенно начали называть всю страну Голландией.
Почему с 2020 года используют только «The Netherlands»
В туристической отрасли долго применяли бренд Holland. Однако в 2020 году власти решили продвигать единое название The Netherlands. Цель состояла в том, чтобы привлечь внимание к другим регионам, а не только к Амстердаму и побережью.
Инициатива Das andere Holland поддерживает восточные провинции и предлагает альтернативные маршруты. Например, туристам рекомендуют малые города, природные парки и приграничные районы.
Что означает слово Dutch
Термин Dutch — это английское обозначение прилагательного «нидерландский». Он описывает людей, язык или товары из Нидерландов.
Исторически слово произошло от древнегерманского «þiudisk», что означало «народный». В Средние века этим словом отличали местные германские языки от латыни. Позднее в английском языке закрепилось разделение: German — для Германии, Dutch — для Нидерландов.
Следовательно, Dutch не имеет отношения к немецкому языку. Это отдельное историческое развитие терминов.
