Нидерланды или Голландия: многие говорят «Голландия», имея в виду всю страну. На самом деле это ошибка, и разница имеет историческое и политическое значение.

Термины «Голландия» и «Нидерланды» часто используют как синонимы. Однако это не одно и то же. Голландия — это только две провинции внутри государства.

Страна официально называется Королевство Нидерландов. На нидерландском языке используется форма Nederland, а в английском — Netherlands. Таким образом, множественное число отражает историческую структуру государства.

Если человек едет в Амстердам или Гаагу, он действительно находится в Голландии. Но поездка, например, в Лимбург или Фрисландию уже не относится к Голландии.

Что входит в состав королевства

В государстве насчитывается 12 провинций. Только две из них носят название Голландия.

Провинции страны

Noord-Holland;

Zuid-Holland;

Zeeland;

Noord-Brabant;

Limburg;

Utrecht;

Gelderland;

Flevoland;

Overijssel;

Drenthe;

Friesland;

Groningen.

Северная и Южная Голландия образуют ядро агломерации Randstad. Это густонаселенный регион на побережье Северного моря. Здесь расположены Амстердам и Гаага, где заседает правительство страны.

Почему название «Нидерланды» связано с географией

Слово «Нидерланды» буквально означает «низкие земли». Примерно четверть территории страны лежит ниже уровня моря. Поэтому государство строит дамбы и сложные системы защиты от наводнений.

По плотности населения страна занимает одно из первых мест в Евросоюзе. В 2024 году численность жителей превысила 18 млн. Более высокая плотность в ЕС наблюдается только на Мальте.

Откуда появилось слово «Голландия»

Название «Голландия» впервые зафиксировали в IX веке в форме Holtland. Оно относилось к региону вокруг Харлема и означало «лесная земля». Позже термин распространился на целое графство.

В период существования Республики Семи Соединенных Нидерландов Голландия играла ведущую роль. Затем Наполеон включил регион в состав Батавской республики и позже в Королевство Голландия. Как результат, название закрепилось за страной в международном употреблении.

В XIX веке Бельгия вышла из состава объединенного государства. При этом экономическое влияние Северной и Южной Голландии оставалось сильным. Поэтому за рубежом постепенно начали называть всю страну Голландией.

Почему с 2020 года используют только «The Netherlands»

В туристической отрасли долго применяли бренд Holland. Однако в 2020 году власти решили продвигать единое название The Netherlands. Цель состояла в том, чтобы привлечь внимание к другим регионам, а не только к Амстердаму и побережью.

Инициатива Das andere Holland поддерживает восточные провинции и предлагает альтернативные маршруты. Например, туристам рекомендуют малые города, природные парки и приграничные районы.

Что означает слово Dutch

Термин Dutch — это английское обозначение прилагательного «нидерландский». Он описывает людей, язык или товары из Нидерландов.

Исторически слово произошло от древнегерманского «þiudisk», что означало «народный». В Средние века этим словом отличали местные германские языки от латыни. Позднее в английском языке закрепилось разделение: German — для Германии, Dutch — для Нидерландов.

Следовательно, Dutch не имеет отношения к немецкому языку. Это отдельное историческое развитие терминов.