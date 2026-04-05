Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему французы не хотят заводить детей

В мире
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маленьких граждан Пятой Республики становится все больше.

Маленьких граждан Пятой Республики становится все больше.

Коэффициент рождаемости составил 1,6 ребенка на женщину.

Во Франции в 2025 году, впервые со времени окончания Второй мировой войны, смертность превысила рождаемость.

Долгие годы француженки лидировали по числу детей на одну женщину детородного возраста в Европе. Но с приходом к власти Э. Макрона даже женщины во Франции перестали рожать.

Сегодня французы всё меньше стремятся к рождению детей. В 2024 году коэффициент рождаемости составил 1,6 ребенка на женщину. Что в целом неплохо, но значительно хуже показателей предыдущих лет.

По данным INED (Французского национального института демографических исследований), в период с 2005 по 2024 год число взрослых в возрасте 18-45 лет, не желающих иметь детей, удвоилось. Их доля выросла с 6% до 12%.

Чтобы выяснить причины этого явления, был проведен опрос, в котором приняли участие 4000 респондентов. Можно было выбрать 2 подходящих ответа.

Главная причина отказа от продолжения рода - это… неопределенность и страх перед будущим. В том числе, войны и изменения климата (42% опрошенных). Явно отвечали люди, которые слишком часто смотрят телевизор.

Финансовое положение на втором месте (39% респондентов указали на недостаток денег).

Далее следуют отсутствие стабильной работы (26%), отсутствие отношений (18%) и невозможность совмещать работу и семейную жизнь (17%).

Обратите внимание, что жилищный вопрос для французов не играет решающей роли благодаря относительно доступной ипотеке или пособию на аренду жилья для малоимущих.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео