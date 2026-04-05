Во Франции в 2025 году, впервые со времени окончания Второй мировой войны, смертность превысила рождаемость.

Долгие годы француженки лидировали по числу детей на одну женщину детородного возраста в Европе. Но с приходом к власти Э. Макрона даже женщины во Франции перестали рожать.

Сегодня французы всё меньше стремятся к рождению детей. В 2024 году коэффициент рождаемости составил 1,6 ребенка на женщину. Что в целом неплохо, но значительно хуже показателей предыдущих лет.

По данным INED (Французского национального института демографических исследований), в период с 2005 по 2024 год число взрослых в возрасте 18-45 лет, не желающих иметь детей, удвоилось. Их доля выросла с 6% до 12%.

Чтобы выяснить причины этого явления, был проведен опрос, в котором приняли участие 4000 респондентов. Можно было выбрать 2 подходящих ответа.

Главная причина отказа от продолжения рода - это… неопределенность и страх перед будущим. В том числе, войны и изменения климата (42% опрошенных). Явно отвечали люди, которые слишком часто смотрят телевизор.

Финансовое положение на втором месте (39% респондентов указали на недостаток денег).

Далее следуют отсутствие стабильной работы (26%), отсутствие отношений (18%) и невозможность совмещать работу и семейную жизнь (17%).

Обратите внимание, что жилищный вопрос для французов не играет решающей роли благодаря относительно доступной ипотеке или пособию на аренду жилья для малоимущих.