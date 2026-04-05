Планы Дональда Трампа получить контроль над Гренландией напугали не только Данию, ведь аналогичное требование президент США может выдвинуть и в отношении других территорий.

В зоне риска неожиданно для себя оказалась и Норвегия, которая сохраняет контроль над арктическим архипелагом Шпицберген.

Страна сейчас вернулась к разговорам о преимуществах, которые может дать членство в Евросоюзе.

А вместе с тем, возможность "северного расширения" стали всерьез рассматривать в Брюсселе.

Норвежцы дважды в истории отвергали перспективу членства в ЕС на референдумах – в 1972 и 1994 годах.

Ситуация начала меняться после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, после чего разрыв между сторонниками и противниками членства в ЕС стал постепенно сокращаться.

Обеспокоенность по поводу текущих отношений Норвегии с ЕС еще больше усилилась в ноябре прошлого года, когда Брюссель ввел защитные меры в отношении импорта определенных ферросплавов – в частности, против Норвегии, которая не входит в таможенный союз.

И, конечно, добавили волнений норвежцам интерес Дональда Трампа к Арктике и его таможенные тарифы, а также действия РФ, которая имеет свои интересы на Шпицбергене.

Сейчас, как отмечают сами норвежцы, активной дискуссии о членстве нет. В настоящее время обсуждается лишь то, стоит ли вообще вести такую дискуссию.

Сторонником идеи вступления в ЕС является правящая Лейбористская партия.

По крайней мере, это прописано в ее программе, хотя и не совсем соответствует нынешнему курсу сформированного ими правительства.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре в прошлом году заявлял, что не хочет новых дебатов о членстве Норвегии в ЕС, чтобы не усугублять конфликты и разногласия в обществе. Он утверждает, что действующие соглашения с ЕС обеспечивают достаточную предсказуемость и что сотрудничество может развиваться и без членства.

В то же время самым принципиальным противником членства в ЕС является Центристская партия. Лидер центристов Трюгве Слагсвольд Ведум, как и раньше, предупреждает, что в случае вступления в ЕС Норвегия потеряет контроль над важными ресурсами. А еще это нанесет ущерб ее сельскому хозяйству.

Консервативная партия Норвегии последовательно поддерживает идею вступления страны в ЕС.

Ее лидер Ине Эриксен Сёрейде утверждает, что в условиях войн и роста угроз по всему миру отношения на расстоянии между Брюсселем и Осло больше не соответствуют поставленным задачам.

Идея вступления в ЕС помогает консерваторам повысить рейтинги. В случае прихода консерваторов к власти не исключено, что дискуссия о членстве Норвегии в ЕС активизируется.

Однако есть факторы, способные сделать этот вопрос актуальным гораздо раньше. И речь идет не только о непредсказуемом Дональде Трампе.

Одним из факторов, способных повлиять на позицию норвежцев, могут стать результаты референдума в Исландии, который состоится 29 августа. Если этот референдум завершится победой сторонников членства, то перед Норвегией встанет не слишком приятная перспектива остаться в одиночестве в Арктическом регионе.

Между тем и в самом ЕС не скрывают желания видеть Норвегию в своих рядах. В частности, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечает, что это личный выбор Норвегии, но вступление может произойти быстро. По ее мнению, важнейшим аргументом в пользу членства Норвегии в ЕС является вопрос безопасности.