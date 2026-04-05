Премьер-министр Петтери Орпо (КП) решительно отвергает прозвучавшие в России заявления о том, что дроны, обнаруженные в Юго-Восточной Финляндии, были запущены из Финляндии или что страна позволила им пролететь через свое воздушное пространство.

В эфире программы Yle A-Studio Орпо заявил, что Финляндии не одобряет, что украинские дроны залетают на ее территорию.

Однако он подчеркнул, что важно понимать контекст происходящего – а именно, что Украина защищается от российской агрессии.

Орпо подчеркнул, что заявления России – чистая пропаганда.

– Это пропаганда, не имеющая ничего общего с реальностью. Важно подчеркнуть, что Россия использует такую информацию для внутренней пропаганды. Мы это не одобряем и не принимаем. Это просто неправда.

Украина принесла Финляндии извинения за то, что два украинских беспилотника оказались на финской территории в выходные.

По словам представителя МИД Украины, дроны ни при каких обстоятельствах не были направлены в сторону Финляндии. Беспилотники попали на финскую территорию, вероятнее всего, из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее на территорию Финляндии залетели два беспилотника. По меньшей мере один из дронов идентифицирован как украинский.

Появление БПЛА стало следствием ударов Украины по российским нефтяным портам на Балтике. Одновременно союзники Украины призвали страну сократить удары по нефтяным объектам, принадлежащим РФ.