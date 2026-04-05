Родственниц иранского генерала Сулеймани арестовали в США 0 187

Дата публикации: 05.04.2026
ФОТО: Global Look Press

Выступавшим против США родственницам генерала Сулеймани аннулировали грин-карты.

Родственницам убитого в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани — его племяннице и внучатой племяннице — аннулировали грин-карты, сообщает Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент США.

«Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь в настоящее время находятся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США», — пишет агентство.

Также агентство информирует, что проживавшая в Лос-Анджелесе племянница Сулеймани активно поддерживала Иран в соцсетях и нападение на американских солдат на Ближнем Востоке.

Сулеймани попал под авиаудар США в Багдаде в январе 2020 года. В то время Дональд Трамп занимал пост президента США. Тогда же бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который был убит в феврале 2026-го (при втором президентства Трампа), обещал, что Тегеран не простит Соединенным Штатам случившегося и обязательно ответит им должным образом.

