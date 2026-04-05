Сухогруз типа «Волго-Балт» с пшеницей затонул в Азовском море. Об этом сообщил губернатор оккупированной РФ Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что в результате произошедшего один человек не выжил. Еще двое граждан пропали без вести.

По данным Сальдо, часть экипажа смогла добраться до берега Херсонской области. Других подробностей об инциденте он не раскрыл.

Теплоходы типа «Волго-Балт» относятся к большим сухогрузным судам класса «река-море», имеющим четыре трюма с люковыми закрытиями, баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.