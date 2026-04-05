Причина крушения сухогруза «Волго-Балт» в Азовском море — атака БПЛА со стороны Украины. Об этом в Telegram сообщил губернатор оккупированной РФ Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам оккупационных властей, это произошло еще 3 апреля, однако спасшимся с тонущего судна морякам понадобилось два дня, чтобы добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области и выйти на связь, рассказав о случившемся.

Жертвой атаки украинского БПЛА стал один человек, судьба еще двоих все еще неизвестна.

«Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь. Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует», — указал Сальдо.