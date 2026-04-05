В Италии задержан Мацарелла - один из самых опасных боссов мафии 1 281

В мире
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Италии задержан Мацарелла - один из самых опасных боссов мафии

Мацарелла был задержан на роскошной вилле на побережье Амальфи, где он планировал провести Пасху с женой и двумя детьми. Босс мафии использовал вымышленные имена при регистрации на курорте, сообщает Rai News.

При обыске виллы полиция обнаружила около 20 тысяч евро наличными, поддельные документы и несколько телефонов. Арест провели карабинеры следственного подразделения Командования провинции Неаполь при координации Неаполитанского управления по борьбе с мафией. В операции также использовались эскадрилья и патрульные катера.

Роберто Мацарелла разыскивался за преступление, совершенное в 2000-х годах: стрельбу в Сан-Джованни-а-Тедуччо. Ордер на его арест был выдан 28 января 2025 года, но тогда он сумел скрыться.

Роберто является сыном Сальваторе Мацареллы, который имел долгую криминальную историю. Клан семьи начал активно действовать в 1960-х годах на контрабанде сигарет и фактически контролировал несколько районов Неаполя.

Задержание Мацареллы стало одним из самых резонансных арестов мафиозного босса последних лет в Италии.

#криминал #Италия #контрабанда #преступность #арест
Оставить комментарий

(1)

