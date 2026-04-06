Канада ужесточила правила предоставления убежища, приняв закон C-12 об укреплении иммиграционной системы и границ, сообщает агентство Firstpost. Документ уже вступил в силу и стал одной из крупнейших реформ в этой сфере за последние годы. Власти объясняют этот шаг тем, что число заявлений растёт, очереди увеличиваются, а сами правила всё чаще используют не по назначению.

Закон меняет сразу несколько ключевых вещей – от того, кто может претендовать на убежище, до полномочий государства. Одно из главных новшеств – более жёсткие сроки. Если человек подаёт заявление позже чем через год после первого въезда в страну (для прибывших после 24 июня 2020 года), его дело, как правило, не передают на полноценное рассмотрение независимому органу. При этом отсчёт ведут именно с первого въезда: даже если человек уезжал и возвращался, срок заново не начинается.

Например, если человек приехал в Канаду в 2021 году, прожил там, затем уехал и вернулся в 2023-м, а на убежище подал только в 2024 году, для властей всё равно будет считаться, что он находится в стране уже больше года с момента первого въезда. В таком случае его заявление, скорее всего, не допустят к полноценному рассмотрению.

Вместо этого его проверяют в упрощённом порядке: иммиграционные службы оценивают, грозит ли человеку при возвращении преследование, пытки или иной серьёзный вред. Если такие риски подтверждаются, мигранту могут разрешить остаться в стране. Если нет, решение принимается быстрее и дело может закончиться депортацией. Ключевое отличие этой процедуры в том, что это уже не полноценное разбирательство с участием независимого трибунала, а более узкая и формальная проверка.

Отдельные ограничения вводятся для тех, кто въезжает в Канаду из США нелегально. Если такие заявители подают прошение позже чем через 14 дней, они также, как правило, лишаются права на полноценное рассмотрение дела.

Параллельно закон заметно расширяет полномочия федеральных властей. Теперь правительство может принимать решения не только по отдельным заявлениям, но и сразу по целым категориям – приостанавливать их рассмотрение, менять условия или аннулировать уже выданные документы. Это касается практически всех видов иммиграционных разрешений, включая визы, а также разрешения на работу и учёбу.

Кроме того, власти могут вводить дополнительные требования для временных резидентов и при необходимости ограничивать приём новых заявлений. Такие решения допускаются, если их считают отвечающими «общественным интересам» – например, в случаях мошенничества, угроз безопасности или сбоев в работе системы.

Закон также усиливает контроль и расширяет обмен информацией. Федеральные и региональные власти смогут быстрее и проще обмениваться данными об иммигрантах – например, проверять, какие документы у человека есть, не нарушал ли он правила и не подавал ли противоречивую информацию в разных ведомствах. В отдельных случаях эти данные смогут передавать и зарубежным организациям, чтобы подтвердить личность, проверить документы или получить дополнительную информацию о человеке.

Параллельно усиливается борьба с транснациональной преступностью. Речь идёт не только о наркотиках, но и о финансовых схемах – например, когда деньги проходят через разные страны, чтобы скрыть их происхождение. Закон даёт больше возможностей отслеживать такие операции и быстрее на них реагировать.

Расширяются и полномочия силовых структур. Береговая охрана получает больше прав для патрулирования и сбора информации, особенно в труднодоступных и приграничных районах. Полиция – больше возможностей обмениваться данными, в том числе о людях, которые могут представлять опасность.

Особенно сильно реформа затрагивает граждан Индии – в последние годы именно они чаще всего обращаются за предоставлением убежища в Канаде. Только за первую половину 2025 года было подано около 9,7 тысячи таких заявлений, а с 2012 года – более 45 тысяч. Значительная часть заявителей – выходцы из Пенджаба.

При этом Индия остаётся главным источником иностранных студентов. В 2024 году в Канаде учились более 500 тысяч индийцев – это примерно 40 % всех иностранных студентов. Власти отмечают, что часть из них затем подаёт на предоставление убежища. По данным за последний год, около 17 % всех заявлений поступило именно от студентов. Чаще всего это происходит, когда заканчивается срок визы или меняются иммиграционные правила, и люди пытаются остаться в стране через лазейки в законе.

Как утверждают власти, реформа должна сохранить защиту для тех, кто действительно в ней нуждается, и одновременно разгрузить систему. Однако правозащитные организации уже выражают обеспокоенность. По их мнению, если людей реже допускают к полноценным слушаниям, возрастает риск ошибок, в том числе решений о депортации. Кроме того, расширенные полномочия государства вызывают вопросы, насколько прозрачно будут приниматься такие решения и как будут защищаться персональные данные. Критики также указывают, что новые меры могут применять не только в исключительных случаях, но и к целым группам заявителей.