Нагиева «вырезают» из фильмов, рекламы и телепередач. Что произошло?

Дата публикации: 06.04.2026
Популярный российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев фактически оказался под бойкотом в России после того, как в декабре высказался критически о войне в Украине и состоянии местного кинематографа.

По данным ряда СМИ, включая The Moscow Times, с Нагиевым были расторгнуты все рекламные контракты, его изображения срочно убраны с городских баннеров, а участие в телепередачах и новых фильмах фактически заблокировано.

В частности, из комедийного фильма «Королёк моей любви» (режиссёр Вайсберг) сцены с Нагиевым были вырезаны уже на финальной стадии монтажа из-за «репутационных рисков». Его участие в других проектах также оказалось под угрозой, хотя некоторые из них ещё находятся в производстве.

Нагиев, известный как ведущий шоу «Голос» и звезда популярного сериала «Кухня», с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году избегал прямого сотрудничества с федеральными каналами. Однако декабрьские высказывания, в которых он косвенно осудил войну и раскритиковал российское кино, вызвали резкую реакцию со стороны властных структур и индустрии.

Источники указывают, что это «плата за нелояльность» — для актёра теперь закрыты двери на телевидение, в кино и рекламу. Сам Нагиев позже попытался смягчить контекст своих высказываний, утверждая, что его слова были вырваны из контекста.

