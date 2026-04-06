За свою должность она не получила ни копейки из бюджета.

Последние несколько дней социальные сети "гудят" от сообщений о назначенном почетном консуле Украины в Доминиканской Республике Виктории Якимовой.

Поводом для скандала стало огромное количество фото ню и топлес на страницах соцсетей Якимовой, которая до недавнего времени работала фотомоделью. Многим украинцам показалось неочевидным, что такое творческое наследие совместимо с ролью почетного консула.

Подробнее о назначении и о том, почему Украине следует пересмотреть всю систему отбора почетных консулов, читайте в статье Сергея Сидоренко и Ульяны Кричковской из "Европейской правды" Ню и дипломатия. Зачем Украине почетные консулы и почему откровенные фото – не главная проблема. Далее – краткое изложение статьи.

Почетные консулы, в отличие от консулов Украины, не являются госслужащими, не получают ни копейки из украинского бюджета. На практике часто это иностранцы, пользующиеся авторитетом в своем городе.

В идеале почетные консулы должны вкладывать в эту деятельность свое время и деньги просто из любви к Украине и стремления помочь ей; в реальности же мотивы бывают разные.

По словам бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, почетные консулы могут систематически помогать МИД в области публичной дипломатии, деловых контактов, взаимодействия с местными властями и т. д. Идея в том, что почетный консул должен иметь высокий социальный статус в своем городе или стране и стать связующим звеном между Киевом и местными элитами.

А вот чего почетный консул точно не может делать – так это действовать от имени Украины и официально представлять Украину. Но это в теории.

А в реальности невозможно абстрагироваться от действий человека, которого государство назначило на такую должность. Его или ее имидж будет отражаться и на имидже Украины, поэтому проверка и отбор кандидатов имеют значение. А с отбором не все гладко.

Есть пример Кипра, где продолжается конфликт между послом, МИДом и назначенным почетным консулом (процедура в отношении которого пока не завершена). Одна из причин конфликта – спор о том, может ли быть почетным консулом человек с судимостью в прошлом (и, вероятно, с конфликтом интересов), даже если сейчас этот человек всячески демонстрирует проукраинскую позицию.

"Важно тщательно отбирать кандидатов в консулы, – объясняет Павел Климкин. – Ведь бывают ситуации, когда люди просто хотят получить этот статус: то ли ради пиара, то ли ради самого статуса, то ли ради привилегий, пусть даже ограниченных".

Климкин подчеркивает, что при назначении нужно понять, в чем заключается добавленная стоимость этого назначения для Украины?

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в отставке Андрей Веселовский сформулировал требования, актуальные для всех почетных консулов.

"Во-первых, это должен быть человек состоятельный, самообеспеченный, причем бизнес у этого человека должен быть чистым и устойчивым. Во-вторых – человек, у которого никогда не было проблем с властью и с правоохранительными органами или, скажем, споров о собственности, судебных дел. Далее кандидат должен иметь социальный статус в общине, где он будет работать", – говорит Веселовский.