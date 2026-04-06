Жителей Европы призвали готовиться к затяжному кризису из-за войны в Иране 0 707

Дата публикации: 06.04.2026
ФОТО: Global Look Press

Еврокомиссар Йоргенсен призвал ЕС готовиться к затяжному энергокризису.

Властям стран Евросоюза (ЕС) необходимо уже сейчас начинать готовиться к затяжным перебоям с поставками ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране. С подобным призывом выступил глава Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дэн Йоргенсен, его слова приводит Reuters.

В своем обращении к профильным министрам стран блока он рекомендовал своевременно принять ряд защитных мер, чтобы избежать усиления энергетического кризиса в регионе. ЕС продолжает зависеть от импорта нефти и сжиженного газа, отметил Йоргенсен. Стремительный рост цен на энергоносители может усугубить ситуацию в европейских странах.

С начала совместной военной операции США и Израиля в Иране стоимость природного газа на нидерландском хабе TTF увеличилась более чем на 70 процентов. На пике котировки достигали максимальных с конца 2022 года 850 долларов за тысячу кубометров.

Затяжная блокада Ираном Ормузского пролива, предупредил Йоргенсен, может привести к сбоям в поставках различных видов нефтепродуктов, например, авиационного керосина и дизельного топлива. Заметную часть поставок этих видов в регион обеспечивали ближневосточные государства. Если в случае с природным газом и нефтью зависимость ЕС от стран Персидского залива была относительно невелика, то в случае с вышеуказанными видами топлива негативные последствия в результате перебоев могут быть серьезными, констатировал еврокомиссар.

Читайте нас также:
