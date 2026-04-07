Богатые китайцы активно скупают элитное жилье в Хараре. На фоне доминирования китайских компаний в литии, энергетике и инфраструктуре часть местных жителей жалуется на перестройку исторических домов

Состоятельные китайцы все активнее скупают элитное жилье в столице Зимбабве Хараре, превращая город в новый «магнит» для своего капитала, пишет Bloomberg.

По данным риелторов, спрос на дома стоимостью от $500 тыс. до $2 млн в престижных районах, таких как Хайлендс и Борроудейл-Брук, вырос настолько, что агентства нанимают сотрудников со знанием китайского языка, а сделки часто проходят за наличные, что дает покупателям сильные позиции на переговорах и позволяет обходить жесткий валютный контроль.

Агентство отмечает, что в отличие от других развивающихся стран, куда едут преимущественно малообеспеченные китайские рабочие, в Зимбабве приезжает обеспеченный класс — топ-менеджеры и предприниматели, связанные с горнодобывающим сектором и другими высокооплачиваемыми отраслями.

Китайские компании уже доминируют в литиевой отрасли страны, инвестируют в энергетику, банки и инфраструктуру, а вместе с ними в Хараре появляются китайские рестораны, торговые центры, казино.

Часть давних жителей элитных районов недовольна тем, как новые владельцы активно перестраивают исторические дома, игнорируя правила застройки. Однако многие эксперты видят в притоке богатых китайцев преимущественно плюс для Зимбабве: они инвестируют в страну в тот момент, когда западный капитал в значительной степени ушел из-за долговых проблем и прошлой гиперинфляции.

