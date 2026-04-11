В столице Пакистана Исламабаде в субботу начались мирные переговоры между США и Ираном, сообщили представители правительства Пакистана и государственная иранская телерадиокомпания IRIB, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA и AFP.

В переговорах участвуют посредники из Пакистана, добавили официальные лица, не уточнив, находятся ли обе стороны в одном помещении или происходит обмен сообщениями.

Ранее обе делегации встретились с премьер-министром Пакистана и другими высокопоставленными чиновниками.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, а иранскую — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, при посредничестве которого на этой неделе удалось усадить стороны за стол переговоров, заявил, что переговоры не будут легкими.

"Впереди еще более сложный этап", — сказал он, имея в виду усилия по прекращению боевых действий, начавшихся с ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, которые вызвали ответные удары Ирана по Израилю и по всему региону Персидского залива.

"Это тот этап, который на английском называют "make or break"," — отметил Шариф.

Иран, направивший в Пакистан делегацию из более чем 70 человек, потребовал, чтобы режим прекращения огня распространялся и на Ливан, а также чтобы были разблокированы его активы как условие для проведения переговоров в Исламабаде, однако ни одно из этих требований пока не выполнено.

Со стороны США президент Дональд Трамп потребовал открытия Ормузского пролива как условия для двухнедельного перемирия.

Однако пролив, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, не открыт для нормального судоходства, и в пятницу Трамп пообещал вскоре добиться его открытия "с или без" сотрудничества Ирана.

Он добавил, что его главным приоритетом на переговорах в Исламабаде является обеспечение того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.

Пакистан сформировал группу специалистов, чтобы помочь обеим сторонам в переговорах по вопросам навигации, ядерной энергетики и другим важным темам, сообщил агентству AFP знакомый с вопросом дипломатический источник.

За переговорами внимательно следят другие ключевые игроки региона, при этом Египет и Турция оказали посредническую помощь, а Китай, с которым Пакистан продолжает тесно координировать переговоры, также участвует в процессе, сообщил источник.

Официальные источники указали, что Пекин рассматривается как возможный гарант любого долгосрочного соглашения, и Трамп подтвердил агентству AFP, что Китай помог Тегерану сесть за стол переговоров.

Неясно, будет ли Китай непосредственно представлен на переговорах или готов взять на себя официальную роль.

Путь к постоянному перемирию осложняется заявлениями Израиля о том, что нынешний режим прекращения огня не распространяется на Ливан, что противоречит позиции Ирана и Пакистана.

В пятницу в Ливане продолжались израильские авиаудары по поддерживаемой Ираном группировке "Хезболлах", несмотря на требование Ирана прекратить их.