Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за того, что у него «изуродовано» лицо после авиаудара, сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на трех человек из ближайшего окружения политика.

«Хаменеи все еще восстанавливается после тяжелых травм лица и ног, полученных в результате авиаудара, в результате которого в начале войны погиб его отец.

По словам всех трех источников, в результате нападения на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана лицо Хаменеи было изуродовано и он получил серьезные травмы одной или обеих ног», — передает информагентство.

Между тем, отмечается в публикации, Хаменеи «восстанавливается и сохраняет ясность ума», участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками в формате аудиоконференций и в принятии решений по важнейшим вопросам, включая конфликт и переговоры с США.

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде на днях заявил, что Хаменеи полностью здоров и продолжает руководить страной. Его отсутствие на публичных мероприятиях он связал исключительно с мерами безопасности.