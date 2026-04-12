Полицейские застрелили мужчину, устроившего резню с мачете на Центральном вокзале Нью-Йорка, - сообщает портал "Дежурный по Америке".

44-летний Энтони Гриффин набросился с мачете на троих пожилых пассажиров прямо на платформах подземки, сообщает New York Post. Жертвами нападения стали 85-летний и 65-летний мужчины с ранениями головы и 70-летняя женщина. Всех троих госпитализировали в стабильном состоянии.

Двое детективов, работавших в тот день сверхурочно на транспортном дежурстве, подошли к обнаженному нападавшему и потребовали бросить оружие — тот не подчинился и назвал себя люцифером. Полицейские открыли огонь, выпустив три пули.

Гриффина доставили в больницу Бельвью, где он вскоре скончался. Позже выяснилось, что за его плечами числилось 13 арестов, в том числе за угрозу холодным оружием.

Мэр Зохран Мамдани поблагодарил полицию за оперативную реакцию и пообещал опубликовать записи с нательных камер.