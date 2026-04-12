Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Называл себя люцифером 0 279

В мире
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Называл себя люцифером

Нападавший с мачете на пассажиров ликвидирован.

Полицейские застрелили мужчину, устроившего резню с мачете на Центральном вокзале Нью-Йорка, - сообщает портал "Дежурный по Америке".

44-летний Энтони Гриффин набросился с мачете на троих пожилых пассажиров прямо на платформах подземки, сообщает New York Post. Жертвами нападения стали 85-летний и 65-летний мужчины с ранениями головы и 70-летняя женщина. Всех троих госпитализировали в стабильном состоянии.

Двое детективов, работавших в тот день сверхурочно на транспортном дежурстве, подошли к обнаженному нападавшему и потребовали бросить оружие — тот не подчинился и назвал себя люцифером. Полицейские открыли огонь, выпустив три пули.

Гриффина доставили в больницу Бельвью, где он вскоре скончался. Позже выяснилось, что за его плечами числилось 13 арестов, в том числе за угрозу холодным оружием.

Мэр Зохран Мамдани поблагодарил полицию за оперативную реакцию и пообещал опубликовать записи с нательных камер.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео