Нефтяные доходы России резко выросли в марте из-за войны в Иране 1 357

Дата публикации: 14.04.2026
В марте из-за роста цен на мировых рынках, спровоцированного войной США и Израиля с Ираном, российский бюджет получил 19 млрд долларов от продажи нефти, что почти в два раза больше, чем в феврале.

Доходы России от продажи нефти в марте почти удвоились по сравнению с февралем из-за конфликта на Ближнем Востоке и составили 19 млрд долларов, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

В феврале, до начала войны США и Израиля против Ирана, Россия заработала на экспорте нефти 9,75 млрд долларов, что стало самым низким показателем с начала вторжения в Украину. По данным МЭА, в марте экспорт сырой нефти из России вырос на 270 тысяч баррелей в сутки до 4,6 млн баррелей. Рост был обеспечен морскими поставками, поскольку нефтепровод "Дружба", проходящий через территорию Украины, оставался неработающим после повреждений, отмечает агентство Reuters.

США временно вывели нефть РФ из-под санкций

В начел марта газета The Financial Times писала, что резкий рост мировых цен на нефть в условиях войны США и Израиля против Ирана ежедневно приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительного дохода. Ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолий тогда назвал Россию "главным победителем" в новой войне на Ближнем Востоке.

Тогда же США временно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда. Лицензия, позволяющая совершать такие сделки, была опубликована 12 марта на сайте Минфина страны. По словам главы ведомства Скотта Бессента, такое решение президент США Дональд Трамп принял для "обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и сохранения низких цен".

Американский министр также отметил, что эта "узкоспециализированная, краткосрочная мера" не принесет "существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих доходов от энергоносителей за счет налогов, взимаемых в месте добычи". Рост цен на нефть Бессент назвал "краткосрочным и временным сбоем", который в долгосрочной перспективе "принесет огромную пользу" США.

МЭА предсказывает России трудности в увеличении добычи

Добыча нефти в России в марте выросла до 8,96 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,67 млн в феврале. Несмотря на это, в краткосрочной перспективе Россия, вероятно, столкнется с трудностями в увеличении добычи нефти сверх уровней начала года, предсказывает МЭА. Агентство связывает это с повреждениями нефтеперерабатывающих заводов, портовой и энергетической инфраструктуры в Балтийском и Черном морях в результате украинских атак.

Из-за войны США и Израиля с Ираном МЭА пересмотрело прогнозы по миру в целом. Вместо роста спроса на 640 тысяч баррелей в сутки в 2026 году будет снижение на 80 тысяч баррелей, что станет самым резким падением со времен пандемии. Предложение же упадет на 1,5 млн баррелей в сутки вместо роста на 1,1 млн. По прогнозу МЭА, мировой рынок нефти столкнется с дефицитом и устойчиво высокими ценами, пишет "Немецкая волна".

Автор - Андрей Хазов
