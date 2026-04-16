Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин по-прежнему боится НАТО - президент Эстонии 3 1789

В мире
Дата публикации: 16.04.2026
LETA
Изображение к статье: Путин по-прежнему боится НАТО - президент Эстонии
ФОТО: pixabay

Глава российского режима Владимир Путин по-прежнему боится НАТО, но альянс должен увеличить расходы на оборону. Об этом в среду заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью Литовской национальной телерадиовещательной компании (LRT).

"Я не думаю, что Путин считает НАТО слабой организацией или "бумажным тигром". Мы действительно сильны, иначе геополитическая ситуация была бы совершенно другой. Поэтому я считаю, что Путин по-прежнему боится НАТО, ведь это очень мощная оборонительная организация", – сказал Карис в интервью LRT.

"Но, конечно, мы должны больше инвестировать в эту организацию. Война в Украине преподала нам уроки – мы начали понимать, что на самом деле нужно НАТО, – сказал Карис. – Мы все знаем, что Россия понимает только язык силы".

Глава эстонского государства находится с государственным визитом в Литве 15-16 апреля.

На совместной пресс-конференции в среду Карис и глава Литвы Гитанас Науседа заявили, что не считают критику президента США, республиканца Дональда Трампа, в адрес партнеров по НАТО концом альянса, подчеркнув долгую историю организации и ее непреходящую важность.

"Идет определенная словесная перепалка, и упомянутые вами заявления – ее часть, но я не считаю такой сценарий реалистичным. Президент Трамп прекрасно понимает, насколько Соединенным Штатам важно оставаться в НАТО", – сказал Карис в интервью LRT.

Он отметил, что обсуждал с Науседой необходимость для альянса как участия США, так и увеличения оборонных инвестиций со стороны других его членов.

На вопрос о возможности создания собственной армии Европейского союза Карис ответил, что в небольших странах, таких как Эстония, уже достаточно людей, способных воевать, и что в случае создания армии ЕС в одних странах она будет укомплектована лучше, чем в других.

"В определенном смысле мы готовы, но в то же время я убежден, что Россия не собирается нападать на нас как минимум в ближайшие два-три года", – заявил глава эстонского государства.

Обеспокоенность по поводу возможного раскола в НАТО усилилась после того, как Трамп пригрозил купить Гренландию у Дании, члена альянса, и раскритиковал союзников за их осторожную позицию в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Иран #США #Эстония #президент #Гренландия #оборона #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
16
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео