Глава российского режима Владимир Путин по-прежнему боится НАТО, но альянс должен увеличить расходы на оборону. Об этом в среду заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью Литовской национальной телерадиовещательной компании (LRT).

"Я не думаю, что Путин считает НАТО слабой организацией или "бумажным тигром". Мы действительно сильны, иначе геополитическая ситуация была бы совершенно другой. Поэтому я считаю, что Путин по-прежнему боится НАТО, ведь это очень мощная оборонительная организация", – сказал Карис в интервью LRT.

"Но, конечно, мы должны больше инвестировать в эту организацию. Война в Украине преподала нам уроки – мы начали понимать, что на самом деле нужно НАТО, – сказал Карис. – Мы все знаем, что Россия понимает только язык силы".

Глава эстонского государства находится с государственным визитом в Литве 15-16 апреля.

На совместной пресс-конференции в среду Карис и глава Литвы Гитанас Науседа заявили, что не считают критику президента США, республиканца Дональда Трампа, в адрес партнеров по НАТО концом альянса, подчеркнув долгую историю организации и ее непреходящую важность.

"Идет определенная словесная перепалка, и упомянутые вами заявления – ее часть, но я не считаю такой сценарий реалистичным. Президент Трамп прекрасно понимает, насколько Соединенным Штатам важно оставаться в НАТО", – сказал Карис в интервью LRT.

Он отметил, что обсуждал с Науседой необходимость для альянса как участия США, так и увеличения оборонных инвестиций со стороны других его членов.

На вопрос о возможности создания собственной армии Европейского союза Карис ответил, что в небольших странах, таких как Эстония, уже достаточно людей, способных воевать, и что в случае создания армии ЕС в одних странах она будет укомплектована лучше, чем в других.

"В определенном смысле мы готовы, но в то же время я убежден, что Россия не собирается нападать на нас как минимум в ближайшие два-три года", – заявил глава эстонского государства.

Обеспокоенность по поводу возможного раскола в НАТО усилилась после того, как Трамп пригрозил купить Гренландию у Дании, члена альянса, и раскритиковал союзников за их осторожную позицию в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном.