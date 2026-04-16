В Иране более 26 миллионов человек добровольно записались на военную службу, в среду сообщила государственная телерадиокомпания IRIB, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Эта добровольная регистрация является частью кампании "Пожертвуй свою жизнь".

В Иране проживает около 90 миллионов человек, таким образом, добровольно записавшиеся на военную службу составляют примерно 29% населения.

Государственное радио сообщило, что добровольцы будут размещены рядом с Корпусом стражей исламской революции и армией. Также планируется создавать живые цепи для защиты потенциальных целей.

IRIB сообщила, что среди зарегистрированных добровольцев — президент Ирана Масуд Пезешкиан, большинство министров его правительства, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а также многие чиновники, спортсмены и деятели искусства.