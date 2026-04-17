Армия Ливана обвиняет Израиль в нарушении перемирия 1 269

Дата публикации: 17.04.2026
Изображение к статье: Армия Ливана обвиняет Израиль в нарушении перемирия
ФОТО: twitter

Армия Ливана в пятницу заявила, что Израиль неоднократно нарушил перемирие между двумя странами, которое официально вступило в силу в полночь, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Ливанская армия сообщила, что вооружённые силы Израиля обстреляли несколько деревень на юге Ливана, и призвала жителей пока не возвращаться в населённые пункты на юге страны.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня на десять дней, которое вступило в силу в полночь на пятницу. Трамп отметил, что это перемирие будет соблюдать и поддерживаемая Ираном ливанская шиитская террористическая группировка «Хизбалла».

Источники в ливанских силах безопасности сообщили, что вскоре после вступления перемирия в силу вблизи прибрежного города Тир упали артиллерийские снаряды. В деревне Хариса на юге Ливана дрон попал в автомобиль, добавили источники.

«Хизбалла» незадолго до вступления перемирия в силу выпустила несколько ракет по целям на севере Израиля, и осколки ракет ранили трёх человек. Армия Израиля в ответ нанесла удары по пусковым установкам «Хизбаллы» в Ливане.

#Израиль #безопасность #Ливан #перемирие #армия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
