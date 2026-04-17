Американские чиновники проинформировали европейских коллег о том, что некоторые поставки оружия, по которым ранее были заключены соглашения, могут быть отложены, поскольку из-за войны с Ираном продолжают сокращаться запасы вооружений, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять осведомлённых источников, пишет ЛЕТА.

Это затрагивает несколько европейских стран, в том числе в Балтийском регионе и Скандинавии, указали источники.

Часть соответствующего вооружения европейские страны приобрели в рамках программы «Иностранные военные продажи» (Foreign Military Sales, FMS), однако оно ещё не было поставлено, добавили источники.

В последние дни представители США сообщили европейским чиновникам, что эти поставки, скорее всего, будут задержаны, отметили источники.

Ожидаемая задержка поставок свидетельствует о том, насколько сократились критически важные запасы вооружений США из-за войны с Ираном, указывает Reuters.

Европейские чиновники жалуются, что задержки ставят их в сложное положение.

С начала войны с Ираном Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников по странам Персидского залива. Большинство из них было перехвачено, в том числе с помощью ракет-перехватчиков систем «Patriot».

На эти системы рассчитывает и Украина для защиты энергетической и военной инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Источники Reuters говорили на условиях анонимности и не называли конкретные страны, которых коснутся задержки поставок.

У некоторых из них есть общая граница с Россией, поэтому график поставок вооружений считается чувствительной оборонной информацией.

Среди вооружений, поставки которых задерживаются, — различные виды боеприпасов, в том числе такие, которые могут использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей, сообщили источники.