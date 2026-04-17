Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Странам Балтии придётся ждать: поставки американского оружия в ЕС могут задержаться 3 1220

В мире
Дата публикации: 17.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Странам Балтии придётся ждать: поставки американского оружия в ЕС могут задержаться

Американские чиновники проинформировали европейских коллег о том, что некоторые поставки оружия, по которым ранее были заключены соглашения, могут быть отложены, поскольку из-за войны с Ираном продолжают сокращаться запасы вооружений, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять осведомлённых источников, пишет ЛЕТА.

Это затрагивает несколько европейских стран, в том числе в Балтийском регионе и Скандинавии, указали источники.

Часть соответствующего вооружения европейские страны приобрели в рамках программы «Иностранные военные продажи» (Foreign Military Sales, FMS), однако оно ещё не было поставлено, добавили источники.

В последние дни представители США сообщили европейским чиновникам, что эти поставки, скорее всего, будут задержаны, отметили источники.

Ожидаемая задержка поставок свидетельствует о том, насколько сократились критически важные запасы вооружений США из-за войны с Ираном, указывает Reuters.

Европейские чиновники жалуются, что задержки ставят их в сложное положение.

С начала войны с Ираном Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников по странам Персидского залива. Большинство из них было перехвачено, в том числе с помощью ракет-перехватчиков систем «Patriot».

На эти системы рассчитывает и Украина для защиты энергетической и военной инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Источники Reuters говорили на условиях анонимности и не называли конкретные страны, которых коснутся задержки поставок.

У некоторых из них есть общая граница с Россией, поэтому график поставок вооружений считается чувствительной оборонной информацией.

Среди вооружений, поставки которых задерживаются, — различные виды боеприпасов, в том числе такие, которые могут использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей, сообщили источники.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Украина #Европа #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
8
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео