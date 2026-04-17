В ЕС назвали заявления России об участии Латвии в «агрессии против РФ» бездоказательными 4 2331

Дата публикации: 17.04.2026
Заявления российских чиновников, включая секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, о якобы соучастии Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии в организации пролетов украинских беспилотников для дальнейших атак территории России безосновательны.

Как заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, Россия позволяет себе безосновательные обвинения в адрес европейских государств, уверены в ЕС.

"Хотела бы указать на заявления, которые мы также видели, где именно эти государства-члены четко отвергают это безосновательное утверждение. Итак, нет никаких доказательств в поддержку этих заявлений", – заявила Хиппер.

Она отметила, что "совершенно очевидно, что такие заявления являются частью российского информационного пособия".

"Они создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового", – сделала вывод пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщал bb.lv, в списке объектов Минобороны РФ, которые экс-президент РФ Дмитрий Медведев, назвал «законной целью» для российских ракет, есть логистический комплекс А6, расположенный в Риге на ул. Латгалес, 462. Якобы здесь для Украины производят дроны AQ-400 «Коса».

Кроме Риги и Таллина в списки Минобороны РФ попали города Литвы, Германии, Турции, Италии, Британии, Дании, Израиля и Испании.

#Эстония #Литва #Финляндия #Латвия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
