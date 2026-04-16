Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Балтии прокомментировали угрозы России ударить по Риге и Вильнюсу 25 13946

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Склады в Риге попали в список Минобороны РФ.

Склады в Риге попали в список Минобороны РФ.

После того, как Министерство обороны России опубликовало списки компаний, якобы действующих в Европе и участвующих в производстве беспилотников для Украины, Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы заявляет, что подобные сообщения направлены на создание недоверия как в обществе, так и в деловой среде.

Как сообщал bb.lv, в «расстрельном» списке есть логистический комплекс А6, расположенный в Риге на ул. Латгалес, 462. Якобы здесь для Украины производят дроны AQ-400 «Коса».

Кроме Риги и Таллина в списки Минобороны РФ попали города города Литвы, Германии, Турции, Италии, Британии, Дании, Израиля и Испании.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев допустил ракетные удары по объектам включенным в эти списки.

«По оценке Национального центра кризисного управления Литвы, публично распространяемые российские заявления и «списки», якобы содержащие упоминания компаний, работающих в Европе, являются прежде всего средством запугивания и информационного давления», — говорится в заявлении ДГБ, опубликованном в четверг на Facebook.

По данным ведомства, Россия уже несколько лет использует в Европе не только гибридные, но и кинетические операции для подрыва безопасности, ослабления устойчивости общества и снижения решимости поддержать Украину.

По мнению ДГБ, основной реакцией государств, общества и бизнеса должны стать последовательная безопасность, информационная чистота и готовность к любым ситуациям.

×
Читайте нас также:
#Литва #безопасность #дроны #угрозы #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
57
3
1
1
1
4

Оставить комментарий

(25)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео