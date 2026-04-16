После того, как Министерство обороны России опубликовало списки компаний, якобы действующих в Европе и участвующих в производстве беспилотников для Украины, Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы заявляет, что подобные сообщения направлены на создание недоверия как в обществе, так и в деловой среде.

Как сообщал bb.lv, в «расстрельном» списке есть логистический комплекс А6, расположенный в Риге на ул. Латгалес, 462. Якобы здесь для Украины производят дроны AQ-400 «Коса».

Кроме Риги и Таллина в списки Минобороны РФ попали города города Литвы, Германии, Турции, Италии, Британии, Дании, Израиля и Испании.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев допустил ракетные удары по объектам включенным в эти списки.

«По оценке Национального центра кризисного управления Литвы, публично распространяемые российские заявления и «списки», якобы содержащие упоминания компаний, работающих в Европе, являются прежде всего средством запугивания и информационного давления», — говорится в заявлении ДГБ, опубликованном в четверг на Facebook.

По данным ведомства, Россия уже несколько лет использует в Европе не только гибридные, но и кинетические операции для подрыва безопасности, ослабления устойчивости общества и снижения решимости поддержать Украину.

По мнению ДГБ, основной реакцией государств, общества и бизнеса должны стать последовательная безопасность, информационная чистота и готовность к любым ситуациям.