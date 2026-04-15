В Минобороне РФ назвали адрес здания в Риге, которое является «законной целью» российских ракет

Политика
Дата публикации: 15.04.2026
BB.LV
Москва продолжает делать угрожающие заявления в адрес ЕС по поводу европейской помощи Украине дронами.

Минобороны РФ опубликовало адреса мест, где, по мнению российской разведки, производят дроны для Украины.

Среди прочего упомянута и столица Латвии. Якобы здесь на улице Латгалес, 462 производят дроны AQ-400 «Коса».

Отметим, что по адресу Латгалес, 462 в Риге указан складской комплекс А6, автосервис и ремонт шин.

По версии Москвы здесь, на бывшей улице Маскавас, делают боевые дроны.

Рига не единственный город в «расстрельном» списке Минобороны РФ. Хотя Таллин не упоминается, в списке есть города Литвы, Германии, Турции, Италии, Британии, Дании, Израиля и Испании.

Публикацию министерством обороны России списка заводов в европейских странах, где производят БПЛА и другое оборудование для Украины, следует понимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил. Об этом написал экс-президент РФ Дмитрий Медведев в англоязычном твиттер-аккануте:

«Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры».

Латвийские власти пока никак не отреагировали на заявление российского Минобороны.

#Украина #Латвия #Европа #Минобороны #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
