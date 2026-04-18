В Европе уже в мае могут начать отменять рейсы из-за нехватки топлива, - сообщает Deutsche Welle. Международная ассоциация воздушного транспорта предупредила, что из-за дефицита авиакеросина, вызванного войной США и Израиля против Ирана, первые отмены полетов в Европе возможны уже с конца мая. Глава ассоциации Уилли Уолш напомнил, что в Азии это уже происходит.

Министр экономики ФРГ Катарина Райхе заверила, что в Германии "нет дефицита керосина", так как топливо производят на собственных нефтеперерабатывающих заводах и страна не зависит исключительно от импорта. Отраслевой союз Fuels und Energie также заявил, что в настоящее время не видит перебоев.

Однако в Федеральном объединении немецкой авиационной отрасли (BDL) ситуацию видят серьезнее. BDL уже потребовал, чтобы нефтяная промышленность и операторы топливных хранилищ "срочно" сообщили об имеющихся объемах керосина.

Краткосрочные отмены рейсов или задержки из-за объездных маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства, а также из-за дозаправок BDL предлагает признать "чрезвычайным обстоятельством", что лишит пассажиров права на компенсацию.