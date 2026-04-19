Авиакомпании отменяют рейсы 1 23659

Дата публикации: 19.04.2026
Deutsche Welle
Причина - нехватка авиационного топлива

Авиакомпании отменяют рейсы из-за роста цен на топливо. Нидерландская авиакомпания KLM заявила об отмене в мае 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол. Немецкая Lufthansa и американская United Airlines также сократили маршруты по соображениям рентабельности, - сообщает Deutsche Welle.

Аналитическая компания Cirium предупреждает, что глобальная пропускная способность авиакомпаний только в мае сократится примерно на 3% вместо ожидаемого роста на 4-6% в 2026 году.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) указывает, что запасов авиационного керосина в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, через который шло около 20% мировой торговли нефтью.

#Иран #топливо
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
