Ормузский пролив снова блокирован Ираном. Жесткая позиция КСИР, похоже, возобладала в Тегеране. До окончания перемирия остается 3 дня, а новых переговоров не предвидится.

После короткого вздоха облегчения в связи с возобновлением работы Ормузского пролива Иран возобновил противостояние, открыв в субботу огонь по судам, пытающимся пересечь водный путь. Это вызвало новую эскалацию на фоне вопросов о том, кто принимает решения в Тегеране, когда до истечения срока прекращения огня остается три дня, а новые мирные переговоры еще не назначены.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), подчиняющийся только верховному лидеру страны, заявил, что условия судоходства в Ормузском проливе определяет он. Но это противоречит заявлению министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в пятницу о том, что пролив открыт в коридоре, "согласованном Ираном", и последующим заявлениям президента США Дональда Трампа о заключении более широкого соглашения с Тегераном.

В субботу утром КСИР предупредил, что пролив "вернулся к прежнему состоянию строгого военного контроля", поскольку блокада США иранских портов продолжается, а затем продолжил обстрел и преследование судов, пытавшихся пересечь Ормузский пролив после пятничных договоренностей.

Затем КСИР заявил, что пролив закрыт до снятия блокады США, и предупредил, что "ни одно судно не должно совершать никаких движений со своей якорной стоянки в Персидском заливе и Оманском море, а приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом" и что такие суда станут мишенью.

Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, похоже, присоединился к позиции КСИР в воскресенье, спустя примерно 24 часа после заявлений "стражей", и повторил их, сообщив, что пролив теперь находится под контролем Ирана, и связав возобновление работы пути с отменой Вашингтоном морской блокады.

Президент США Дональд Трамп в субботу отверг последние шаги Ирана, заявив, что тот "немного заигрался", но что ведутся "очень хорошие" переговоры, и больше информации поступит к концу субботы. "Они не могут нас шантажировать", - добавил он.

Чтобы подчеркнуть нестабильность ситуации в проливе, в субботу утром на морских частотах появилась аудиозапись, свидетельствующая о том, что иранские силы открыли огонь по индийскому нефтяному танкеру Sanmar Herald, это произошло впервые, а Индия является одним из крупнейших импортеров иранской нефти.

На записи слышно, как капитан танкера Sanmar Herald отчаянно умоляет иранские силы прекратить обстрел, говоря, что у него есть разрешение на пересечение границы. В ответ Индия вызвала посла Ирана в Нью-Дели, призвав Тегеран восстановить безопасный проход через пролив.

Вашингтонский аналитический центр Institute for the Study of War утверждает, что "КСИР, похоже, контролирует процесс принятия решений в Иране вместо иранских политических чиновников, которые ведут переговоры с Соединенными Штатами, в частности, министра иностранных дел Аббаса Арагчи".

"Решение КСИР вмешаться в международное судоходство и действовать вразрез с заявлением Арагчи отражает более широкие разногласия внутри иранского режима, о которых ISW-CTP постоянно сообщала в последние недели", - говорится в заявлении ISW.

В качестве еще одного предупреждения один из иранских командиров заявил в субботу по иранскому государственному телевидению, что "если война возобновится, Иран будет использовать ракеты, которые были созданы только в этом месяце", и что война "на этот раз станет глобальной".

Заявление иранского командира совпадает с мнением американских разведчиков и военных, процитированных в субботу газетой The New York Times, которые считают, что Иран все еще сохраняет около 40% своего довоенного арсенала и ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а также 60% пусковых установок баллистических и крылатых ракет.

NY Times сообщает, что Иран сохранил огневые системы, погребенные в пещерах и бункерах, и восстановил до 70% своих довоенных запасов ракет, также погребенных под обломками в результате атак на его бункеры и склады.

Между тем, в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что американские военные готовятся в ближайшие дни взять на абордаж связанные с Ираном нефтяные танкеры и захватить коммерческие суда в международных водах.

Кроме того, портал авиационного мониторинга Flightradar24 показывает, что военная техника США продолжает перебрасываться на Ближний Восток в тех же объемах, что и во время войны.

Таким образом, последние 72 часа до истечения срока прекращения огня будут определяться принятием решений в Тегеране. Жесткий, автономный КСИР демонстрирует, что он там полновластный хозяин. Тем временем наращивание военной мощи с обеих сторон не подает признаков ослабления.