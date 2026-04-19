Европейские страны усилили подготовку к запасному сценарию на случай сокращения присутствия США или их полного выхода из альянса. Этому способствовали как жёсткие заявления Дональда Трампа, так и общий рост сомнений в надёжности Вашингтона как гаранта безопасности.

В программе «Kārtības rullis» заместитель начальника штаба многонациональной дивизии НАТО Айвис Мирбахс рассказал, что ещё в 2020 году, обучаясь в США, он ясно услышал сигналы о том, что Америка хочет дистанцироваться от Европы.

«Американцы прямо мне сказали, что им надоело с нами нянчиться. Им надоело нянчиться с 40-летним сыном», — отметил Мирбахс.

«Сколько ещё мы будем вас поддерживать?» — риторически спрашивали американцы.

«Мы хотим от вас избавиться. Нас интересует Китай. Разбирайтесь с Россией сами», — вспоминает слова американцев заместитель начальника штаба многонациональной дивизии НАТО.