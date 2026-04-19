Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп подписал указ об ускорении исследований «волшебных грибов» для лечения психических заболеваний 1 294

В мире
Дата публикации: 19.04.2026
Euronews
Изображение к статье: Трамп подписал указ об ускорении исследований «волшебных грибов» для лечения психических заболеваний
ФОТО: twitter

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.

Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

В присутствии министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, высокопоставленных медицинских чиновников и подкастера Джо Рогана, который выступал за доступ к наркотикам, Трамп подписал указ, который поможет федеральным ученым преодолеть бюрократические препоны и ускорить проведение исследований.

Президент заявил, что указ "устранит ненужные бюрократические препоны, улучшит обмен данными между FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами) и Министерством по делам ветеранов и будет способствовать быстрому пересмотру списка психоделических препаратов, которые будут одобрены FDA".

В настоящее время многие психоделики, включая ЛСД и псилоцибин ("волшебные грибы"), классифицируются как наркотики с высоким потенциалом злоупотребления и привыкания и не одобрены для использования в медицине, что ограничивает возможности по их изучению.

Если Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), которому поручено регулировать фармацевтическую деятельность в США, официально признает медицинскую пользу некоторых психоделиков, они могут быть переведены в другой список, что позволит расширить их клиническое применение.

Указ предусматривает только ускоренное проведение исследований и не требует от правоохранительных органов немедленной переклассификации наркотиков, что означает, что терапевтическое использование не будет расширено немедленно.

В последние годы все активнее изучается влияние препаратов на лечение людей - особенно ветеранов войны - со сложными случаями тревожности и депрессии, особенно тех, кто пережил травматический стресс.

Многие ветераны и другие пациенты жаловались на то, что традиционные антидепрессанты не только не помогают, но и меняют их личность так, что они отдаляются от друзей и семьи.

В 2023 году 6 398 ветеранов покончили с собой, сообщает Департамент по делам ветеранов.

Во время церемонии подписания в Белом доме Трамп указал на один препарат под названием ибогаин, заявив, что пациенты, принимавшие его, "испытывали 80-90-процентное снижение симптомов депрессии и тревоги в течение одного месяца".

"Можно мне немного, пожалуйста?" - пошутил он.

Полный объем пользы и потенциальных побочных эффектов психоделических препаратов пока не известен, поскольку исследования ограничены.

Несмотря на то, что многие из них, как считается, оказывают многообещающее воздействие на психическое здоровье, существуют и риски. Например, считается, что ибогаин может нанести вред сердцу.

×
Читайте нас также:
#Дональд Трамп
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео