Вице-премьер Италии Сальвини призвал ЕС возобновить закупки газа из России 3 1269

Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вице-премьер Италии Сальвини призвал ЕС возобновить закупки газа из России

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини выступил с критикой энергетической политики Европейского Союза и заявил о необходимости возобновления закупок газа, в том числе из России. Об этом сообщает Euractiv.

Во время выступления 18 апреля Сальвини призвал ЕС ориентироваться на пример США, которые, по его словам, временно смягчили ограничения в отношении российских энергоресурсов.

"Вместо того, чтобы закрывать школы и заводы, вернемся к закупкам газа отовсюду, в частности из России", - заявил итальянский политик.

Также он назвал энергетическую политику Евросоюза фактически "новым локдауном", обвинив в этом президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что США временно отменили санкции на российскую нефть, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море. Однако представители американской администрации заявляли, что не планируют продлевать действие таких исключений.

#США #газ #санкции #энергетика #критика #Урсула Фон Дер Ляйен #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
