Сейм Литвы отказался предоставить правительству больше полномочий для принятия решений о том, когда и флаг какой страны целесообразно поднимать вместе с литовским триколором.

Пересмотр регулирования поднятия иностранных флагов был начат после того, как член Сейма Игнас Вегеле в прошлом году обратился с тремя заявлениями в полицию по поводу того, что на зданиях Музея прикладного искусства и дизайна в Вильнюсе, Департамента миграции и Музея янтаря в Паланге вместе с литовским триколором постоянно и на равных условиях вывешен флаг иностранного государства. Какого – не сообщается.

По утверждению члена Сейма, это нарушает закон и должно повлечь за собой административную ответственность.

Однако полиция Вильнюса и Паланги прекратила начатые административные производства, установив, что признаки административного правонарушения отсутствуют.

На прошлой неделе парламентарии вернули правительству на доработку предложенные им поправки к Закону о государственном флаге и других флагах.

«Этот проект можно назвать – в помощь Игнотасу при выносе украинского флага», – оценил проект консерватор Арвидас Анушаускас.

Он напомнил случай, когда после того, как министром культуры стал представитель партии «Рассвет Нямунаса» Игнотас Адомавичюс, из зала Министерства культуры был убран флаг Украины.

«Означает ли это, что после принятия этого решения вот этот вывешенный за вашей спиной украинский флаг должен будет быть снят, и вот эти украинские флажки, которые стоят на нашем столе, а также польские флаги на столе моих коллег должны будут быть убраны?» – спросила консерватор Дайва Ульбинайте.

Либерал Эдита Рудялене подняла вопрос о том, нельзя ли будет согласно представленному предложению вывесить флаг Украины возле муниципалитетов и в Сейме, когда там не будут находиться официальные делегации. Она также усомнилась в том, что в местах проживания национальных меньшинств – в Шальчининкай, Вильнюсском районе – больше нельзя будет поднимать флаги Польши.

«Чем перед правительством провинилась Польша, что из наших общин пытаются исключить государственный флаг Польши и наказывать за его поднятие?» – вторил ей коллега по фракции Виталиюс Гайлюс.