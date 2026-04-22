Глобальный конфликт в Иране спровоцировал резкий рост цен на топливо, что привело к значительному укреплению позиций и беспрецедентным сверхприбылям для американских нефтеперерабатывающих компаний.

Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оказались в числе немногих, кто извлек выгоду из конфликта в Иране. Высокие цены на дизельное и авиационное топливо, а также легкий доступ к североамериканской нефти, обеспечили им колоссальные прибыли, пишет Financial Times.

Война в Иране спровоцировала сокращение добычи в странах Персидского залива, что нарушило работу НПЗ как в регионе, так и за его пределами. Особенно сильно пострадали азиатские страны, традиционно зависящие от ближневосточных поставок нефти.

Европейские НПЗ, несмотря на доступ к сырью из других регионов, не смогли воспользоваться ситуацией. Стремительный рост мировых цен на сырую нефть практически полностью поглотил их потенциальную прибыль от продажи готового топлива по возросшим ценам.

Выгодное положение американских НПЗ

Американские НПЗ, в отличие от европейских коллег, оказались в значительно более выгодном положении. Они имеют доступ к более дешевой отечественной нефти, а также к импорту из Канады и Мексики, что существенно снижает стоимость сырья.

Роберт Кэмпбелл, руководитель отдела разработки продуктов в консалтинговой компании Energy Aspects, подчеркнул: "Американские НПЗ уже давно пользуются преимуществом более дешевой отечественной нефти; последние десять лет они занимались тем, чтобы расширить доступ к этому сырью". Он добавил: "Сейчас мы видим, что дает это преимущество".

Американские НПЗ работают практически на полную мощность, стремясь максимально использовать текущую конъюнктуру. Они значительно нарастили экспорт дизельного и авиационного топлива в Европу и Азию, отправляя партии даже в Австралию.

По данным Rystad, маржа американских НПЗ подскочила до $20–25 за баррель, что почти вдвое превышает показатели начала марта. Акции гигантов ExxonMobil и Chevron, обладающих крупными перерабатывающими мощностями, выросли на 21% и 18% соответственно с начала года.

Акции НПЗ, ориентированных на внутренний рынок, таких как Valero Energy, HF Sinclair, Marathon Petroleum и Phillips 66, показали еще более впечатляющий рост. В среднем их котировки увеличились на 27% за тот же период.

Таким образом, американские НПЗ пожинают плоды того, что администрация Трампа называет "энергетическим доминированием США". Сланцевый бум превратил страну в ведущего экспортера продуктов нефтепереработки.

Венесуэльский фактор поддержки

Энди Уолз, президент Chevron по переработке, транспортировке и нефтехимии, отметил, что увеличивающийся импорт сырой нефти из Венесуэлы также приносит выгоду Соединенным Штатам. Chevron является крупнейшим частным оператором нефтедобычи в Венесуэле.

С момента, как администрация Трампа захватила президента Николаса Мадуро, компания только наращивала свою долю в местных проектах. Уолз заявил, что Chevron сосредоточена на "поставках как можно большего количества бензина, дизельного и авиационного топлива".

"Если 2026 год нас чему-то и научил, так это тому, что миру нужно больше энергии", — сказал Уолз. Он добавил, что "увеличение поставок из Венесуэлы помогает американским потребителям, а также и венесуэльцам".

Согласно данным Управления энергетической информации США, импорт сырой нефти из Венесуэлы за последний год утроился. Он достиг 412 000 баррелей в день, что составляет около 3,5% от общего объема импортируемой Штатами нефти.

Сьюзан Белл, старший вице-президент по переработке в Rystad, объяснила, что НПЗ, вероятно, получают сверхприбыль, поскольку цены на сырую нефть в Северной Америке не выросли так сильно. Это контрастирует с ценами на физические партии нефти в Азии, которые гораздо сильнее зависят от экспорта из Персидского залива.

Она пояснила: "Американские НПЗ в выигрышной позиции, поэтому что для них цены на физические поставки нефти не взлетели так же высоко, как цены в тихоокеанском регионе".

Потенциальные риски и вызовы

Тем не менее, американские НПЗ не обладают полным иммунитетом к резким ценовым колебаниям, вызванным конфликтом в Иране. На прошлой неделе Exxon и Chevron сообщили о миллиардных "бумажных" убытках.

Эти убытки возникли от переоценки деривативов после мартовского скачка цен на нефть. Компании были вынуждены зафиксировать потери по хеджам, связанным с еще не поставленными грузами.

В Phillips 66 подобные убытки достигли $900 млн. Однако компании уверены, что эти потери будут компенсированы, поскольку топливо в конечном итоге будет продано по более высоким ценам.

Кэмпбелл из Energy Aspects предупредил, что, несмотря на краткосрочную выгоду, американские НПЗ могут столкнуться с усилением конкуренции. Это произойдет, если азиатские покупатели начнут агрессивнее бороться за американские поставки в случае закрытия Ормузского пролива.

Динамика цен на акции американских НПЗ. Источник: Financial Times

"Посмотрим, возникнет ли напряженность на американском рынке сырой нефти в ближайшие месяцы", — отметил Кэмпбелл. Кроме того, американские автомобилисты уже ощутили на себе последствия мирового кризиса на рынке нефти и нефтепродуктов.

Высокие цены на заправках могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь.