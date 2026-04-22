Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) успешно задействовала свою передовую самоходную гаубицу Ro'em в противостоянии с боевиками "Хезболлы". Это уникальное орудие уже продемонстрировало свою мощь в боевых условиях, несмотря на режим прекращения огня.

Название этой установки, "Гром", с иврита звучит весьма символично. Инженеры единодушно заявляют, что это не просто очередное артиллерийское орудие, а подлинный технологический прорыв. Гаубица Ro'em способна стрелять значительно быстрее, поражать цели с беспрецедентной точностью и кардинально трансформировать традиционные подходы к применению огневой мощи.

Главный артиллерийский офицер ЦАХАЛа Эхуд Биби, комментируя ситуацию для Fox News, подчеркнул значимость новой системы. Он заявил: "Ro'em предоставляет новые возможности артиллерийскому корпусу и Армии обороны Израиля в целом, меняя способ использования огневой мощи на поле боя. Это знаменует собой историческую веху, которая начинает новую эру более точного, быстрого и гибкого огня, что позволяет нам эффективнее поддерживать войска на местах".

Разработка этой передовой системы принадлежит компании Elbit Systems, широко известной на международной арене под брендом SIGMA. Производственные мощности расположены на дочернем предприятии в Южной Каролине, США.

Гаубица Ro'em обладает рядом выдающихся характеристик, которые делают её уникальной. Её экипаж состоит всего из трёх солдат, что является значительным сокращением по сравнению с устаревшими системами, требующими гораздо большего числа обслуживающего персонала. Дальность огня достигает впечатляющих 40 километров, а полная автоматизация позволяет системе самостоятельно выбирать оптимальный снаряд и пороховой заряд. Кроме того, пушка автоматически наводится на цель и поддерживает высокий темп стрельбы, обеспечивая исключительную скорость и эффективность.

Это инновационное оружие гарантирует молниеносные действия на поле боя. Гаубица способна мгновенно занимать огневую позицию и немедленно открывать огонь. Столь же стремительно Ro'em покидает место пуска, что существенно снижает вероятность ответного удара противника.

Боевое крещение в условиях перемирия

Израильская армия уже успешно испытала Ro'em в реальных боевых условиях. Это произошло даже в период 10-дневного режима прекращения огня. Военные подчеркивают, что огонь велся исключительно в оборонительных целях, поскольку боевики активно готовили нападения на израильские войска.

В официальном заявлении Армии обороны Израиля говорится: "Во время этой операции войска вели точный артиллерийский огонь по нескольким позициям противотанковых и ракетных комплексов класса "земля-земля" "Хезболлы", из которых осуществлялись атаки на войска Армии обороны Израиля. Стрельба была эффективной, достигла оперативных результатов и внедрила новые артиллерийские возможности, тем самым уменьшив угрозу для войск Армии обороны Израиля и израильского гражданского населения".

Ситуация в Газе и Ливане

Ранее поступали сообщения о том, что глава "Хезболлы" выразил готовность к перемирию, однако выдвинул Израилю ряд условий. Среди них — "постоянное прекращение" израильских атак на ливанские объекты и полный вывод израильских войск. Перемирие между Ливаном и Израилем, касающееся "Хезболлы", было достигнуто при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана тепло приветствовал объявление о прекращении огня, сделанное Трампом. В свою очередь, Премьер Израиля особо отметил, что ЦАХАЛ сохранит свои "стратегические позиции" на протяжении всего 10-дневного перемирия. Тем временем, Организация Объединенных Наций и Европейский Союз провели подсчеты, согласно которым на восстановление Газы потребуется не менее 71,4 миллиарда долларов. Эксперты предупреждают, что процесс восстановления региона может занять до десяти лет, и призывают к немедленным действиям.