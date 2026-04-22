Число иммигрантов в Европейском союзе в 2025 году выросло до рекордного уровня — 64,2 миллиона человек, что примерно на 2,1 миллиона больше, чем годом ранее, говорится в исследовании Центра изучения и анализа миграции фонда «Rockwool» в Берлине, пишет LETA со ссылкой на TVP.

В 2010 году число иммигрантов составляло 40 миллионов, отмечается в докладе со ссылкой на данные «Eurostat» и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Германии по-прежнему проживает наибольшее число людей, родившихся за рубежом, — почти 18 миллионов, из которых 72% находятся в трудоспособном возрасте. В то же время в Испании в последнее время наблюдается самый быстрый рост — примерно на 700 000 человек, в результате чего число родившихся за рубежом достигло 9,5 миллиона.

"Германия остаётся главным направлением для мигрантов в Европе как в абсолютном выражении, так и во многом относительно численности её населения", — отметил один из авторов доклада Томмазо Фратини.

В исследовании говорится, что миграционные модели по всему ЕС неоднородны — в Люксембурге, Мальте и на Кипре доля иммигрантов выше по отношению к численности населения.

Запросы на убежище также были сосредоточены в нескольких странах: почти три четверти всех заявлений поданы в Испании, Италии, Франции и Германии.

В целом наибольшее число беженцев — 2,7 миллиона — приняла Германия.