Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел заявила о готовности Европейского союза ввести санкции против Грузии. Однако она подчеркнула, что одна из стран-участниц объединения выступает против такого шага. Стенограмма этого заявления была опубликована на официальном сайте ЕС.

В ответ на вопрос журналиста о возможности целенаправленных санкций против Грузии, Каллас подтвердила наличие «общих настроений» по этому вопросу. Она уточнила, что большинство стран поддерживают такие меры.

«Общее настроение таково, что, если мы настаивали на санкциях, например, в отношении тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, то 26 стран были бы за, и только одна выступила против», — прямо заявила Каллас.

Каллас также сообщила о намерении ЕС скорректировать свою тактику взаимодействия с Грузией. Брюссель планирует активно сотрудничать с грузинским народом, демонстрируя «добрую волю» Европы. При этом, как подчеркнула глава европейской дипломатии, необходимо «дать очень четкие сигналы правительству Грузии о том, что направление, которое они избирают, не соответствует ценностям, которые представляет Европа».

Она добавила, что Евросоюз вновь рассмотрит вопрос о введении санкций. Это произойдет, как только «за столом переговоров соберутся новые правительства».