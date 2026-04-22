Евросоюз одобрил кредит в размере 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против России

Дата публикации: 22.04.2026
Изображение к статье: Евросоюз одобрил кредит в размере 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза приняли значимые решения, одобрив выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Одновременно был согласован двадцатый пакет антироссийских санкций, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство в ЕС. "Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России", – говорится в официальном сообщении.

Масштабный пакет санкций

Двадцатый пакет санкций, представленный Еврокомиссией еще 6 февраля, включает в себя полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Он также предусматривает расширение санкционных списков, добавляя еще 43 танкера, что доводит общее число судов под ограничениями до 640.

Помимо этого, введен запрет на приобретение новых судов, а также на техническое обслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. В санкционные списки будут внесены 20 региональных банков и несколько криптоплатформ.

Ограничения затронут импорт российских металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму, превышающую 570 миллионов евро. Экспорт товаров в РФ также будет ограничен на сумму свыше 360 миллионов евро.

Однако, по данным Reuters, из окончательно одобренных послами ЕС санкций был исключен полный запрет на морские перевозки российской нефти.

Разблокировка финансовой помощи и нефтяных поставок

Выделение кредита Украине ранее сталкивалось с препятствиями со стороны Венгрии. Будапешт требовал возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Ситуация изменилась после поражения премьер-министра Виктора Орбана на выборах, состоявшихся 12 апреля 2026 года, что позволило разблокировать процесс. Одобрение кредита и антироссийских санкций удивительным образом совпало с возобновлением поставок по нефтепроводу.

Венгерская компания MOL подтвердила, что первые партии сырой нефти, после возобновления работы украинского участка трубопровода, поступят в Венгрию и Словакию не позднее 23 апреля. Это знаменует собой важный шаг в энергетической стабильности региона.

