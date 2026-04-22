Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Грозное предупреждение: КСИР готов уничтожить нефтяную отрасль Залива 0 362

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грозное предупреждение: КСИР готов уничтожить нефтяную отрасль Залива

Генерал Маджид Мусави, командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), выступил с резким заявлением, угрожая полным уничтожением нефтяной промышленности.

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави сделал громкое заявление. Он пригрозил полным уничтожением нефтяной промышленности стран Персидского залива в случае возобновления боевых действий против Ирана, как сообщает агентство Mehr.

Генерал Мусави предупредил, что продолжение "агрессии" против Ирана станет фатальной ошибкой. Он особо подчеркнул, что нефтяные объекты в регионе Персидского залива будут немедленно уничтожены, если соседние государства предоставят свои территории для атак США.

"Если южные соседи позволят врагу использовать свои объекты для нападения на Иран, им следует попрощаться с нефтедобычей в регионе Ближнего Востока", - заявил Мусави, не оставляя сомнений в серьезности своих слов.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео