Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави сделал громкое заявление. Он пригрозил полным уничтожением нефтяной промышленности стран Персидского залива в случае возобновления боевых действий против Ирана, как сообщает агентство Mehr.

Генерал Мусави предупредил, что продолжение "агрессии" против Ирана станет фатальной ошибкой. Он особо подчеркнул, что нефтяные объекты в регионе Персидского залива будут немедленно уничтожены, если соседние государства предоставят свои территории для атак США.

"Если южные соседи позволят врагу использовать свои объекты для нападения на Иран, им следует попрощаться с нефтедобычей в регионе Ближнего Востока", - заявил Мусави, не оставляя сомнений в серьезности своих слов.