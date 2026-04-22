Индия: Кризис в Ормузском проливе напрямую угрожает национальной безопасности

Дата публикации: 22.04.2026
Министр обороны Раджнатх Сингх подчеркнул, что геополитические вызовы вышли за рамки региональных проблем, требуя глобального ответа.

Из Нью-Дели, 22 апреля, пришло тревожное сообщение: перебои в Ормузском проливе, вызванные эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, перестали быть для Индии чем-то далеким. Они теперь напрямую затрагивают национальную безопасность и экономическую стабильность страны.

Министр обороны республики Раджнатх Сингх, находясь с визитом в Германии, выразил глубокую обеспокоенность. Он подчеркнул: "Для такой развивающейся страны, как Индия, которая зависит от региона Западной Азии в значительной части своих энергетических потребностей, перебои в Ормузском проливе - это не отдаленные события, а суровая реальность с прямыми последствиями для нашей безопасности и экономической стабильности".

По мнению Сингха, нынешние геополитические вызовы уже невозможно воспринимать исключительно как региональные вопросы. Глава индийского военного ведомства акцентировал внимание на необходимости "скоординированных ответных мер и надежных стратегических партнерств" для эффективного противодействия.

Хроника напряженности: США и Иран

Масштабная операция против Ирана, начатая США и Израилем 28 февраля, стала важным этапом эскалации. Затем, 7 апреля, американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой.

11 апреля в Исламабаде состоялись несколько раундов переговоров между Ираном и США. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако, как позднее стало известно из Тегерана и Вашингтона, сторонам не удалось прийти к соглашению по долгосрочному урегулированию конфликта из-за сохраняющихся противоречий.

