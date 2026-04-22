Махди Мохаммади, занимающий пост советника главы иранского парламента, выразил свое мнение относительно заявления президента США Дональда Трампа. Он назвал продление режима прекращения огня с Ираном "хитрым ходом" со стороны американского лидера. Эту информацию, основанную на заявлении Мохаммади, передает телеканал CNN.

Подробности заявления

Мохаммади, который является старшим советником главы парламента Мохаммада Багера Галибафа, подчеркнул, что "сторона, которая проигрывает, не может диктовать условия". Он также сравнил продолжающуюся блокаду Ормузского пролива со стороны США с "осадой", утверждая, что она "ничем не отличается от бомбардировки".

Обвинения в адрес Трампа

Советник Мохаммади прямо обвинил Трампа в использовании продления перемирия как "хитрого хода, чтобы выиграть время для неожиданного удара". Он также заявил, что "пришло время Ирану взять инициативу на себя", призывая к активным действиям.

Переговорный процесс

Телеканал CNN уточняет, что Мохаммад Багер Галибаф, многолетний спикер иранского парламента, ранее руководил первым этапом переговоров с США в Исламабаде. Ожидалось его участие и во втором раунде с вице-президентом США Джей Ди Венсом, однако эти переговоры были сначала отложены, а затем и вовсе перенесены на неопределенный срок.

Предыстория решения

Ранее президент Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Изначально этот режим должен был завершиться 22 апреля.

Отложенные переговоры

Дипломатическая миссия вице-президента США Джей Ди Венса в Исламабад, целью которой было оказание давления на иранских переговорщиков по ядерному соглашению, не состоялась. Поездка была отложена из-за отсутствия ответа Тегерана на предложенные американские переговорные позиции.