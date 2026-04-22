Количество мигрантов в ЕС побило все рекорды

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
Максимальный прирост числа мигрантов за год при этом зафиксирован в Испании.

Число мигрантов в ЕС в 2025 году достигло рекордных 64,2 млн человек. Для сравнения, в 2010 году в Евросоюзе проживали только 40 млн мигрантов, следует из доклада Центра исследования и анализа миграции при Фонде Роквула в Берлине. Из всех стран ЕС, больше всего людей, родившихся за границей, проживает сейчас в Германии - почти 18 млн, 72% из них находятся в трудоспособном возрасте, - сообщает Deutsche Welle.

Максимальный прирост числа мигрантов за год при этом зафиксирован в Испании - на 700 тысяч человек, до 9,5 млн.

Почти три четверти всех заявлений о предоставлении убежища приходятся на Испанию, Италию, Францию и Германию, говорится в докладе.

#Франция #Италия #Испания #миграция #Евросоюз #мигранты #статистика #Германия
Редакция BB.LV
